دوريات أوروبا نحو الإيقاف وريال مدريد يطبق الحجر الصحي

يبدو أن الأمور قد خرجت عن السيطرة تماماً فيما يخص انتشار فيروس كورونا الخطير بالقارة العجوز، وهو ما أدى لإيقاف كل النشاطات الرياضية بعدة دول كبيرة، ثم جاء الدور على بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي على ما يبدو للإيقاف، بسبب تفشي الفيروس المستجد.



وكشفت صحيفة Marca الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” سيتخذ قراراً بإيقاف مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” بسبب تفشي فيروس كورونا.



وخرجت الصحيفة الإسبانية في الساعات القليلة الماضية لتفيد أن قرار “يويفا” جاء بعد انتشار فيروس كورونا، حيث كان آخر المتضررين لاعب ومدافع يوفنتوس دانييلي روغاني، ومنتظر أن يتخذ القرار الرسمي خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيتم عقد اجتماعات حاسمة عن طريق الفيديو بين أعضاء اليويفا لاتخاذ القرار.



وشهدت الأيام الماضية أزمة خاصة على صعيد الأندية الإيطالية، بعدما رفضت السلطات الإسبانية السماح لنادي روما، بالتوجه إليها حيث كان سيواجه فريق “الذئاب” نظيره إشبيلية.



كما أعلن رئيس نادي خيتافي أيضاً في وقت سابق أنه يرفض ذهاب فريقه إلى إيطاليا، من أجل مواجهة إنتر ميلان، في إطار منافسات الدوري الأوروبي، بسبب الأمر نفسه.



كما شهدت مسابقة دوري أبطال أوروبا إقامة بعض المباريات من دون حضور الجماهير، مثل لقاء باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند بجانب لقاء فالنسيا وأتالانتا ضمن إياب دور ثمن نهائي المسابقة.



ومن المتوقع أن يكون “يويفا” في موقف محرج بسبب مباراة برشلونة ونابولي الإيطالي، التي ستقام الأسبوع المقبل على ملعب “كامب نو” بجانب مباراة يوفنتوس وليون الفرنسي، بالإضافة أيضاً للقاء ريال مدريد أمام مانشستر سيتي.



وكان ريال مدريد الإسباني أعلن صباح اليوم الخميس على موقعه الرسمي، أن لاعباً من فريق السلة تعرض للإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي جعل إدارة النادي الملكي تغلق المدينة الرياضية بجانب وضع لاعبي فريقي السلة والقدم تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.