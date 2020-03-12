تأجيل مباراتي الريال والسيتي ويوفنتوس وليون في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، تأجيل مباراتي مانشستر سيتي وريال مدريد، ويوفنتوس وليون، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وكان من المقرر أن يحل ريال مدريد ضيفًا على السيتي، ويستضيف يوفنتوس نظيره ليون، الثلاثاء المقبل، في إياب دور الـ16.



لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أعلن عبر موقعه الرسمي تأجيل المباراتين، بعد إصابة أحد لاعبي سلة ريال مدريد، ودانييلي روجاني لاعب يوفنتوس، بفيروس كورونا، ودخول الفريقين الحجر الصحي.



ولم يعلن (يويفا) أي تفاصيل بخصوص الموعد الجديد للمباراتين، موضحا أنه سيتخذ قراره بشأنهما "في الوقت المناسب".



وفاز مانشستر سيتي على مضيفه ريال مدريد ذهابا (2-1)، بينما انتصر ليون على ضيفه يوفنتوس (1-0).