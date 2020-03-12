رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 12 مارس: إصابة نجم الريال بفيروس كورونا.. حسم مصير زيدان مع الملكي.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي.. الكشف عن طريقة تحديد بطل الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 12 مارس: إصابة نجم الريال بفيروس كورونا.. حسم مصير زيدان مع الملكي.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي.. الكشف عن طريقة تحديد بطل الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 12 مارس 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تأجيل الدوري الإسباني عقب ظهور أول حالة كورونا في صفوف الملكي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- نجم دفاع ريال مدريد يدخل دائرة إهتمامات توتنهام

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي يرغب في ضم إيدير ميليتاو نجم دفاع إنتر ميلان.

وذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن توتنهام الذي يقوده البرتغالي مورينيو فشل لأول مرة في مسيرته في تحقيق فوزًا واحدًا في آخر 6 مباريات في مختلف المسابقات.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن جوزيه مورينيو يستعد لتجهيز بدائل ليان فيرتونخن نجم الفريق البالغ من العمر 32 عامًا الذي سيرحل في الصيف.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مورينيو حدد ميليتاو كبديل في المقام الأول خاصة وأنه لا يشارك بصورة مستمرة مع ريال مدريد عقب رحيله عن بورتو مقابل 44 مليون يورو في الصيف الماضي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مورينيو تواصل مع فلورنتينو بيريز هاتفيًا لمعرفة إذا كان بإمكانه التعاقد مع ميليتاو في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أخبر مورينيو بأن ميليتاو لن يرحل عن سانتياجو بيرنابيو بأقل من 75 مليون يورو لكن جوزيه لا يزال واثقًا من تحفيض المقابل المادي أو محاولة ضم النجم البرازيلي على سبيل الإعارة.

- دوري أبطال أوروبا مهدد بالتأجيل بسبب كورونا

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن إحتمالية تأجيل مباريات دوري أبطال أوروبا في الأسبوع المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم وأنه من المقرر أن يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني في ملعب الإتحاد وسيستضيف يوفنتوس الإيطالي نظيره أولمبيك ليون الفرنسي في إليانز ستاديوم يوم الثلاثاء المقبل ثم ستقام مباراة بايرن ميونخ الألماني مع تشيلسي الإنجليزي على نلعب إليانز أرينا ومواجهة برشلونة مه نابولي في كامب نو يوم الأربعاء المقبل.

وأفادت إذاعة كادينا سير الإسبانية بأن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) يعتزم تأجيل مباريات دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها في الأسبوع المقبل بعد إصابة دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس بفيروس كورونا أمس الأربعاء.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى إنه من المتوقع الإعلان عن القرار الرسمي بتأجيل مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الخميس.

وكان يوفنتوس الإيطالي أعلن بالأمس عن تعرض مدافعه دانييلي روجاني لفيروس كورونا لكن دون ظهور أعراض المرض على النجم الإيطالي في الوقت الحالي.

وقال يوفنتوس الإيطالي في بيان له أنه يقوم حاليًا بتفعيل جميع إجراءات العزل التي يقتضيها القانون بما في ذلك الأشخاص الذين اتصلوا به.

وكان فيروس كورونا المستجد في إيطاليا في الفترة الحالية تسبب في توقف جميع المسابقات الرياضية حتى يوم 31 مايو المقبل.

كما قررت اللجنة الأولمبية الإيطالية تأجيل جميع المسابقات في إيطاليا بما فيها كرة القدم حتى الثالث من أبريل القادم ليقرر الإتحاد الإيطالي تمديد الفترة الزمنية حتى 31 مايو.

وتسبب فيروس كورونا في تأجيل العديد من المناسبات الكروية في جميع أنحاء العالم خوفا من التجمعات الجماهيرية التي تشهدها تلك المباريات على رأسها إسبانيا.

- زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد حسم مصيره مع النادي علمًا بأن المدير الفني الفرنسي يمتلك عقدًا مع ريال مدريد يمتد حتى عام 2022.

وأفاد موقع le10 Sport الفرنسي بأن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان لا يفكر أبداً في الرحيل عن ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن تقارير صحفية كانت قد إدعت أن فلورنتينو بيريز قد يتخلى عن زيدان في نهاية الموسم الحالي في حال الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا أو عدم الفوز بأي لقب.

وأوضحت التقارير الصحفية أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام هو المفضل لدى مسئولو الملكي من أجل خلافة زيدان كما أن ماسيميليانو أليجري دخل دائرة اهتمامات ريال مدريد.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية فرنسية مطلع الشهر الجاري أن يوفنتوس يطمح في التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد من أجل تدريب الفريق خلفاً لماوريسو ساري الذي لم ينجح في مهمته مع الملكي حتى الآن.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن زين الدين زيدان ارتبط بتدريب يوفنتوس في أكثر من مناسبة تحديدًا عندما رحل عن ريال مدريد في صيف 2018 لكن المدير الفني الفرنسي قرر حينها الحصول على قسط من الراحة ثم لبى دعوة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي وقرر العودة للميرينجي مجددًا.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن يوفنتوس يخطط لإقناع زيدان بتدريب الفريق وسوف يحاول الرئيس أندريا أنييلي استغلال علاقته الجيدة مع المدير الفني الفرنسي الذي سبق له أن لعب في صفوف السيدة العجوز لمدة خمس أعوام في نهاية الألفية الماضية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن زين الدين زيدان ينوي الرحيل عن ريال مدريد مرة أخرى في نهاية الموسم الحالي وأنه يفكر في العودة إلى يوفنتوس من أجل خوض تجربة جديدة في عالم التدريب بعيداً عن صفوف الملكي.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن صحيفة ليكيب الفرنسية أن يوفنتوس يسعى لمنح زيدان راتب سنوي يبلغ قدره 8 ملايين يورو علماً بأن هذا نصف راتبه الحالي مع ريال مدريد والذي يبلغ 16 مليون يورو.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن زيدان يتمتع بعلاقة قوية مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وبالتالي لن يتم مطالبته بدفع قيمة فسخ العقد إذا قرر الرحيل عن النادي مما يجعل الأمور أسهل على مسئولي يوفنتوس.

حسم مصير بوجبا

- كشف ماتياس بوجبا شقيق الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي عن وجهته المفضلة بعد الرحيل عن اليونايتد.

وقال ماتياس في تصريحات لبرنامج التشيرنجيتو الإسباني :"الكل يتحدث ولكن الأمر كما هو، أريد أن ينتقل بوجبا لريال مدريد ولكن في الوقت الحالي لا يوجد أي شيء".

واختتم ماتياس تصريحاته قائلاً:"إنها مجرد أنباء وفي الصيف المقبل سيكون الأمر كما هو، منذ 2016 عندما وصل زين الدين زيدان لريال مدريد وكان هناك حديث دائم عن رحيل بوجبا لريال مدريد وسيبقى الأمر كذلك".

وأكد البرنامج الإسباني رغبة زين الدين زيدان بالفعل في التعاقد مع بوجبا لكن تعنت وكيل أعماله مينو رايولا في المفاوضات جعل فلورنيتنو بيريز رئيس النادي الإسباني يتخلى عن الصفقة حتى هذه اللحظة.

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وأشار البرنامج الإسباني إلى أن بيريز لا ينوي إنفاق الكثير من المال على صفقة التعاقد مع النجم الفرنسي وأنه قد يتجه لخيارات أقل تكلفة في الفترة القادمة.

وأفادت تقارير صحفية بريطانية مطلع الشهر الحالي بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي مستعد لبيع نجمه خط وسط الفريق الفرنسي بول بوجبا خلال في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة صنداي ميرور البريطانية أن مسئولي مانشستر يونايتد يتوقعون الحصول على 175 مليون يورو مقابل بيع الفرنسي بول بوجبا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه هناك عدة أندية ترغب في ضم بوجبا على رأسها يوفنتوس وباريس سان جيرمان وريال مدريد وتبقى معرفة أي منهم قادر على دفع ذلك المبلغ.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن بول بوجبا البالغ من العمر 26 عامًا يلعب في مانشستر يونايتد منذ عام 2016 قادمًا من يوفنتوس وينتهي عقده في 2021 مع وجود بند لتجديد عقده لموسم إضافي.

- أزمة في ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان سيواجه أزمة دفاعية طاحنة في مباراة مانشستر سيتي في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أنه من المفترض أن يلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 مارس على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر في إنجلترا وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر سيتي على ملعب سانتياجو برنابيو بهدفين مقابل هدف. ولكن حتى الآن المباراة من الممكن ألا تقام بسبب التدابير الطبية التي تتخذها المؤسسات الرياضية تجاه انتشار فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد. وهناك تقارير تؤكد أن بطولة دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى الدوري الأوروبي سيتم إصدار قرار بإيقافهما لمنع زيادة انتشار الفيروس بين الأفراد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سيعاني على المستوى الدفاعي بشكل كبير في مباراة مانشستر سيتي بعد تأكيد إيقاف قائده سيرجيو راموس لحصوله على بطاقة حمراء في مباراة الذهاب بالإضافة إلى إصابة كلا من مارسيلو والحارس تيبو كورتوا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه من المتوقع أن يبدأ كلا من ألفونس أريولا في حراسة المرمى مع تواجد فيرلاند ميندي في مركز الظهير الأيسر وإيدير ميليتاو في مركز المدافع بجانب رفائيل فاران.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تلك المباراة تعتبر من أهم المباريات التي سيخوضها ريال مدريد في الموسم الحالي من أجل تدارك الخسارة على مباراة الذهاب على أرضه ووسط جماهيره ولكن مع تواجد هؤلاء اللاعبين تزداد المهمة صعوبة للتغلب على كتيبة المدرب بيب جوارديولا.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الثنائي أريولا وميليتاو لم يقدما بعد الآداء المنتظر منهما على عكس ميندي الذي شارك في أكثر من مباراة هذا الموسم وكان أحد اكتشافات زيدان الدفاعية.

- رسمياً .. تأجيل الدوري الإسباني بسبب "كورونا"

قرر الإتحاد الإسباني اليوم الخميس 12 مارس تأجيل بطولتي الدوري الإسباني La Liga ودوري الدرجة الأولى لمدة أسبوعين، بسبب إنتشار فيروس كورونا في إسبانيا.

وجاء قرار الإتحاد الإسباني بالمشاورة مع رابطة أندية الدوري الإسباني "لا ليجا" وبعض السلطات المختصة في إسبانيا.

وكان الإتحاد الإسباني قد علق منافسات الدرجات الدنيا من كرة القدم الإسبانية، مع إقامة مباريات الدوري ودوري الدرجة الأولى دون حضور جماهيري.

ودفع إنتشار الوباء في إسبانيا لتأجيل المنافسات أسبوعين على اقل تقدير، مع إمكانية مد هذا التأجيل لوقت آخر.

وكان أحد لاعبي فريق كرة السلة بنادي ريال مدريد قد أصيب بالفيروس، مما أجبر إدارة النادي الملكي على عزل جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لمدة 15 يوماً.

- قرار ناري في ريال مدريد بعد إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا

أصبح فريق كرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني مهدداً، بسبب إنتشار فيروس كورونا في إسبانيا.

وأعلن الفريق اليوم إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بالنادي -لم يتم ذكر إسمه - بالفيروس، بعد أن جاءت نتيجة الفحوصات التي أجراها إيجابية.

وإزاء ذلك، تقرر اليوم بشكل رسمي، عزل فريق كرة القدم بالنادي لمدة لن تقل عن 15 يوماً، كإجراء وقائي لحماية اللاعبين من المرض، وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتم إلغاء الحصة التدريبية اليوم، والتي كانت مقررة الساعة 11 صباحاً بتوقيت إسبانيا، بسبب قرار عزل اللاعبين صحياً.

وأصبحت مواجهتي الفريق القادمتين، أمام إيبار في الجولة 28 من الدوري الإسباني، وأمام مانشستر سيتي في إنجلترا في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا مهددة بالتأجيل بشكل كبير.

- الكشف عن طريقة تحديد بطل الدوري الإسباني حال إلغاء المسابقة بسبب "كورونا"

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة جديدة بعدما أوضحت طريقة تحديد بطل الليجا هذا الموسم، في ظل وجود احتمالية كبيرة لتعليق مباريات الدوري الإسباني لمدة أسبوعين تقريبًا بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد.

وقال تيباس رئيس رابطة الليجا، إنه إذا قامت وزارة الصحة الإسبانية بإبلاغه بضرورة تأجيل مباريات الدوري الإسباني، فسوف يفعل ذلك، حيث إنه إذا لم يفقد فيروس كورونا قوته، واستغرقت كرة القدم وقتًا للعودة للعب بشكل طبيعي، فسيكون من المستحيل جدولة المباريات المؤجلة، وبالتالي، سيتم إلغاء المسابقة بأكملها هذا الموسم.

وذكرت صحيفة ‘‘سبورت‘‘ الكاتالونية، فإنه بات من المتوقع تأجيل مباريات الليجا لمدة أسبوعين مثلما تم تأجيل دوري الدرجة الثانية ‘‘ب‘‘ والدرجات الأدنى غير الاحترافية، بسبب تفشي فيروس كورونا بقوة في البلاد.

وأكدت الصحيفة أيضًا، أنه في حال توقف مسابقة الليجا وإلغائها هذا الموسم بسبب ‘‘قوة قاهرة أو ظروف استثنائية‘‘، فإن رابطة الليجا هي من تحدد البطل، بعد الحصول على الموافقة من الاتحاد الاسباني لكرة القدم، وفي حال لم يكن هناك اتفاق بين رابطة الليجا والاتحاد الإسباني، فإن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني هو من يقرر البطل.

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة ترتيب جدول الليجا برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف برصيد 56 نقطة.

إصابة لاعب سلة في ريال مدريد بالكورونا وكشف نادي ريال مدريد في بيان رسمي أصدره منذ قليل أن هناك واحد من لاعبي الفريق الأول لكرة السلة وهو تومبكينس تعرض إلى الإصابة بفيروس كورونا.

تأجيل مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد لأجل غير مسمى