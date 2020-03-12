رياضة | عاجل.. نجم جديد من ريال مدريد يكشف احتمالية إصاباته بكورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم جديد من ريال مدريد يكشف احتمالية إصاباته بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف واحد من نجوم نادي ريال مدريد الإسباني عن تخوفه من إصابته بفيروس كورونا المنتشر مؤخرا خلال الساعات القليلة القادمة.

إصابة لاعب سلة في ريال مدريد بالكورونا

وكشف نادي ريال مدريد في بيان رسمي أصدره منذ قليل أن هناك واحد من لاعبي الفريق الأول لكرة السلة وهو تومبكينس تعرض إلى الإصابة بفيروس كورونا.

يوفيتش يكشف عن تخوفه من إصابته بكورونا

وأكد لوكا يوفيتش مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني أنه كان يستعمل بعض المعدات التي كان يستعملها تومبكينس قبل اكتشاف إصاباته بكورونا ولكنه لا يشعر بأي أعراض ظهرت عليه حتى الآن.

وقال يوفيتش في تصريحات صحفية: "ذهبنا للتدريب صباح هذا اليوم، ولكن قيل لنا أننا لن نتدرب في فالديبيباس خلال الأسبوعان المقبلان ويجب علينا جميعاً البقاء في المنزل وعدم مغادرة مدريد".

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وتابع يوفيتش: "تري تومبكينس؟ "منذ إصابتي في اليومين الماضيين، استخدمت نفس الأدوات التي استخدمها في عملية تعافيه من الإصابة، ولكن ليس لدي أي أعراض لحد الان، ونحن ننتظر قرار النادي".

قرار نادي ريال مدريد عقب إصابة تومبكينس بكورونا

وقرر نادي ريال مدريد رسميا تعليق النشاط ووقف تدريبات فريق كرة القدم والسلة ووضع اللاعب في حجر صحي كإجراء إحترازي من النادي.

مشاركات يوفيتش مع نادي ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك لوكا يوفيتش في ٢٤ مباراة حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدفين آخرين.