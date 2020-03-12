رياضة | المقاصة يحسم الجدل حول مشاركة حارسه أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاصة يحسم الجدل حول مشاركة حارسه أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي مصر المقاصة الجدل حول مشاركة أحمد عادل عبد المنعم حارس الفريق في مباراة الزمالك ببطولة الدوري الممتاز.



ويلتقي المقاصة مع الزمالك الخميس المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



وأعلن نادي المقاصة جاهزية أحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى الفريق لمباراة الزمالك المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.



وتماثل أحمد عادل للشفاء من الإصابة بشد في عضلة السمانة، التي تعرض لها خلال أحد المباريات الودية التي خاضها الفريق مؤخرًا، وهو ما تسبب في استبعاده من قائمة مباراة آسوان، التي كان مقررًا لها اليوم، قبل أن يتم تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية.