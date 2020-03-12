رياضة | كهربا يعلق على العاصفة التي ضربت مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كهربا يعلق على العاصفة التي ضربت مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التعليق على حالة الطقس التي ضربت البلاد في الساعات الأخيرة.



وكتب محمود كهربا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" الحمد لله على سقف يحمي وباب مغلق وطعام يكفي ويفيض وصحة في البدن وامن وعافية".