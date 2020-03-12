رياضة | ليس الأول.. فايلر يطلب من الخطيب الإطاحة بعنصر أساسي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليس الأول.. فايلر يطلب من الخطيب الإطاحة بعنصر أساسي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجئ السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر بطلبين مهمين في الفترة القادمة.



وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن السويسري فايلر طلب من الخطيب أثناء رحلة العودة من جنوب إفريقيا عقب انتهاء مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، أمرين مهمين في الفترة المقبلة.



وأشار مصدر إلى أن فايلر طلب من محمود الخطيب رئيس الأهلي، تغيير الجهاز الطبي للفريق، بسبب كثرة إصابات اللاعبين، وعدم العودة سريعًا.