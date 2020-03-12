رياضة | خاص.. الأهلي يدرس التقدم بطلب لاتحاد الكرة لتأجيل مواجهة إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الأهلي يدرس التقدم بطلب لاتحاد الكرة لتأجيل مواجهة إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن نية النادي الأحمر في التقدم بطلب إلى اتحاد الكرة لتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة أمام إنبي والمقرر لها بعد غد السبت.

المصدر أضاف بأنه من الصعب خوض اللقاء في هذه الظروف المناخية الصعبة التي تمر بها البلاد، كما أن كلا الفريقين سيكون من الصعب عليهما مجرد التدريب غدًا.

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وتابع المصدر بأنه ليس من المنطقي أن ينتظر اتحاد الكرة إلى خطابات من الأندية لكي يؤجل المباراة، فالظروف المناخية واضحة ومرئية أمام الجميع.

المصدر واصل تصريحاته بأن النادي الأهلي أغلق أبوابه اليوم أمام الأعضاء بسبب سوء الأحوال الجوية، وخوفًا على سلامتهم وبالتالي يتوجب على اتحاد الكرة إصدار قرار بتأجيل اللقاء.

وأتم المصدر حديثه بأنه يتم حاليا بحث ملف المباراة وتقديم خطاب إلى اتحاد الكرة المصري لتأجيل المباراة.