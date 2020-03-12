رياضة | ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعليق مبارياته حتى 3 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعليق مبارياته حتى 3 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن الاحتمالات التي طرحها الاتحاد الإيطالي للتعامل مع لقب الدوري في حال تم إلغاء الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا التي تعتبر أكبر البؤر خارج الصين حيث تتطور الأمور يوماً بعد يوم.

وأفادت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية بأن الاحتمالات المطروحة هي إما حجب لقب الدوري أو إجراء ما يشبه البلاي أوف بين الفرق الأربعة الأولى لحسم اللقب وبلاي أوف آخر بين فرق المؤخرة لحسم الهبوط، حيث أنه تم طرح فكرة بأن يكون البلاي أوف بين أول ثمانية فرق لكن الأوضاع الحالية تدفع للعب عدد أقل من المباريات وليس زيادتها لذلك استبعدت هذه الفكرة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن الحل الأسهل لبلاي أوف اللقب سيكون هو أن يلعب صاحب المركز الأول مع الرابع أي يوفنتوس ضد أتلانتا ويلعب الثاني مع الثالث أي لاتسيو مع إنتر ميلان وسيقام النهائي بين الفائزين في المبارتين وسيتم تحديد إن كانت المباريات ستلعب بطريقة المواجهات المباشرة أو الذهاب والعودة. ونفس الوضع سيتم تطبيقه على آخر آربعة حيث سيبقى الفائزان في الدرجة الأولى ويهبط الخاسران .

أما المراكز الأوروبية فهناك الاقتراح بأن يتم اعتماد المراكز الحالية، يوفنتوس ولاتسيو وإنتر ميلان وأتلانتا في دوري أبطال أوروبا وروما ونابولي في الدوري الأوروبي لكن هذا الأمر يجب أن يتم بموافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي ترتيب الدوري الإيطالي حتى تلك اللحظة ...

1- يوفنتوس 63 نقطة من 26 مباراة.

2- لاتسيو 62 نقطة من 26 مباراة.

3- إنتر ميلان 54 نقطة من 25 مباراة.

4- أتلانتا 48 نقطة من 25 مباراة.

5- روما 45 نقطة من 26 مباراة.

6- نابولي 39 نقطة من 26 مباراة.

7- ميلان 36 نقطة من 26 مباراة.

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8- هيلاس فيرونا 35 نقطة من 25 مباراة.

9- بارما 35 نقطة من 24 مباراة.

10- بولونيا 34 نقطة من 26 مباراة.

11- كالياري 32 نقطة من 24 مباراة.

12- ساسولو 32 نقطة من 24 مباراة.

13- فيورنتينا 30 نقطة من 25 مباراة.

14- تورينو 28 نقطة من 26 مباراة.

15- أودينيزي 27 نقطة من 25 مباراة.

16- ليتشي 26 نقطة من 25 مباراة.

17- سامبدوريا 25 نقطة من 26 مباراة.

18- جنوه 25 نقطة من 26 مباراة.

19 - بريشيا 18 نقطة من 26 مباراة.

20 - سبال 16 نقطة من 26 مباراة.