رياضة | نصراوي سابق يقدم نصيحة غالية للعالمي لحصد لقب الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصراوي سابق يقدم نصيحة غالية للعالمي لحصد لقب الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث ناصر الفهد لاعب النصر السابق، اليوم الخميس، عن منافسة العالمي على لقب دوري كأس للأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وكأس الملك.

وقال ناصر الفهد عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إذا كان النصر عازما على المنافسة في البطولات المتبقية لهذا الموسم فيجب عليه الجدية في الملعب وعدم التراخي، وإصلاح العيوب الفنية التي وقع بها خاصة في منطقتي الدفاع والمحور".

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وتابع: "المباراتان المقبلتان في بطولتي الكأس والدوري زبدة الموسم، لا مجال للأخطاء فيها، بالتوفيق لنصرنا".

كما تحدث عن مستوى لاعب النصر عبد الرحمن العبيد، قائلا: "بعد هبوط مستوى العبيد، عوض خميس هو الأنسب متى ما كان في قمة الجاهزية المعتادة، عوض أفضل فنيا".

ويتواجد النصر في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 45 نقطة، خلف غريمة التقليدي الهلال المتصدر ب51 نقطة.