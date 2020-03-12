رياضة | منافس الأهلي.. الوداد يتصدر الدوري المغربي بثنائية في اتحاد طنجة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منافس الأهلي.. الوداد يتصدر الدوري المغربي بثنائية في اتحاد طنجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب فريق الوداد الرياضي المغربي على مضيفه فريق إتحاد طنجة بثنائية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري المغربي.

انتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعدما فشل فريق الوداد في استغلال الهجمات التي سنحت له، بالإضافة لتألق حارس مرمي رضا التكناوتي والذي دافع عن مرماه ببراعة وحافظ على شباكه نظيفة.

وفي الشوط الثاني نجح محمد نهيري في تسجيل أول أهداف الوداد بالدقيقة 62 من ركلة حرة مباشرة، بينما أضاف يحيي جبران الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء.

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بهذا الفوز يرتفع رصيد الوداد للنقطة 36 وينفرد بصدارة ترتيب الدوري المغربي متفوقا على فريق مولودية وجدة صاحب المركز الثاني برصيد 34 نقطة.

بينما توقف رصيد إتحاد طنجة عند 15 نقطة ويحتل المركز الخامس عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري.

ويواجه فريق الوداد المغربي نظيره الأهلي المصري في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب يومي 1، 2 مايو المقبل بالمغرب، بينما ستقام مباراة الإياب يومي 8، 9 من نفس الشهر في مصر.