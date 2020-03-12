رياضة | كارتيرون يجهز بديل طارق حامد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يجهز بديل طارق حامد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك لتجهيز محمد حسن لاعب الوسط للاعتماد عليه في بعض المباريات المقبلة للفريق تحسبًا لإراحة طارق حامد.



وعانى الفريق من ضغط شديد في الفترة الماضية والاعتماد على طارق حامد بشكل مستمر وهو ما دفع كارتيرون للتفكير في إراحته والاعتماد على محمد حسن بدلًا منه.



ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.



ويرغب كارتيرون في الاعتماد على محمد حسن خلال اللقاءات المقبلة مع إراحة طارق حامد لكنه يرغب في تجهيز الأول بالشكل الأمثل حتى لا يتأثر الفريق بشكل سلبي.