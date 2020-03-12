رياضة | قرار مثير من مدرب الزمالك رغم سوء الأحوال الجوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار مثير من مدرب الزمالك رغم سوء الأحوال الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بخوض الفريق مرانه غدًا الجمعة على ملعب النادي بميت عقبة رغم ظروف الطقس.



وقرر كارتيرون الاكتفاء بإلغاء مران اليوم بسب الظروف المناخية على أن يتدرب الفريق ظهر الغد على ملعب النادي بميت عقبة.



ويستعد الزمالك لملاقاة المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري.

وكان مقرر خوض الزمالك مواجهة الاتحاد السكندري اليوم ببطولة الدوري قبل أن يتم تأجيلها من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم.



وفضل كارتيرون الاكتفاء بإلغاء مران اليوم فقط على أن يتدرب الفريق غدًا بشكل طبيعي.