رياضة | كورونا يقتل متعة كرة القدم.. بطولات ودوريات عالمية تعطلت بسبب الفيروس المميت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورونا يقتل متعة كرة القدم.. بطولات ودوريات عالمية تعطلت بسبب الفيروس المميت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ما بين إلغاء دوريات وبطولات وأحداث كروية هامة وتأجيل أخري، يواصل فيروس "كورونا" المميت لعب دور البطولة في تعطيل الحياة الكروية في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بالفيروس المستجد خلال فترة زمنية قصيرة، وإصابة عدد من نجوم الكرة العالمية بالفيروس خلال الأيام الماضية.

وأصاب فيروس كورونا عدد من لاعبي كرة القدم خلال الفترة الحالية، أبرزهم دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس الإيطالي، وأليساندرو فافالي مدافع ريجيانا الإيطالي، وتوماس كالينبرج نجم منتخب الدنمارك، وتيمو هوبرز وجانيس هورن ثنائي هانوفر الألماني، وجابياديني لاعب سامبدوريا، واشتباه إصابة 3 من لاعبي ليستر سيتي.

تأجيل بطولات كرة القدم وتجميد النشاط الكروي في بلدان العالم بسبب فيروس كورونا

تسبب انتشار فيروس كورونا القاتل في تأجيل وإلغاء العديد من بطولات والأحداث الكروية في معظم أنحاء العالم، بالإضافة لاتخاذ بعض الإتحاد الرياضية قرارات بإقامة مبارياتها بدون حضور جماهيري، وجاءت أبرز الفعاليات الكروية التي تعطلت بسبب الفيروس المستجد كالتالي:

- تجميد النشاط الكروي في الصين لأجل غير مسمي بما في ذلك منافسات الدوري الصيني لكرة القدم خاصة وأنها كانت مصدر فيروس كورونا، وأكثر الدول تضررًا منه.

- تعليق جميع منافسات كرة القدم المحلية في اليابان خوفا من تفشي فيروس كورونا، خاصة وأنها من الدول القريبة من الصين بؤرة الفيروس في العالم.

- تأجيل مباريات الموسم الجديد في كوريا الجنوبية بسبب إنتشار فيروس كورونا.

- تجميد النشاط الكروي في الكويت بسبب تفشي فيروس كورونا وظهور بعض الحالات المصابة بالبلاد.

- تجميد النشاط الكروي في إيران بعد ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بسبب فيروس كورونا.

- تعليق نشاط الدوري الإيطالي الممتاز بقرار من الحكومة حتي 31 مايو المقبل بعد إرتفاع حالات الإصابة والوفيات جراء فيروس كورونا في إيطاليا.

- تأجيل الدوري الإسباني ودوري الدرجة الثانية لأجل غير مسمي بعد ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس القاتل في إسبانيا.

- قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تأجيل التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023، والتي كانت مقررة في مارس ويونيو، الى مواعيد تحدد لاحقا.

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- قرر الاتحاد الأسيوي تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا لمواعيد أخري.

- تأجيل مباراة مانشستر سيتي وآرسنال بالدوري الإنجليزي والتي كان مقررا إقامتها مساء أمس الأربعاء.

- تعليق منافسات الدوري البرتغالي لكرة القدم لأجل غير مسمي بعد إنتشار فيروس كورونا بشكل مرعب

- تجميد الدوري الهولندي لكرة القدم حتي 31 مارس الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا.

- تأجيل مباراتي ريال مدريد ومانشستر سيتي، ويوفنتوس وأوليمبيك ليون في دوري أبطال أوروبا لمواعيد تحدد لاحقا، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا في إيطاليا.

- تأجيل مباراتين في بطولة الدوري الأوروبي، كان مقررا إقامتها مساء اليوم الخميس، بين إشبيلية وروما، وإنتر ميلان وخيتافي بسبب حظر السفر بين البلدين نظرا لانتشار فيروس كورونا.

- تجاه لتأجيل أو إلغاء منافسات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، بعد إشتباه في إصابة 3 لاعبين من ليستر سيتي بالفيروس المميت.

- إحتمالية تأجيل الإتحاد الأوروبي لكرة القدم جميع أنشطته الكروية لمدة شهر أو إلغائها بشكل رسمي بسبب فيروس كورونا، بما فيها بطولتي دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي بالموسم الحالي.

- تجاه لتأجيل بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) لمدة عام، خوفا من تفشي الوباء .

- إلغاء مباراة ودية بين منتخبي هولندا وإسبانيا.

- إرجاء مباريات دوري الدرجتين الأولي والثانية في سويسرا.

- إيقاف النشاط الكروي في سوريا حتي 15 أبريل المقبل خوفا من انتشار كورونا.

- إرجاء مباريات الدوري المحلي في العراق بعد انتشار الفيروس المستجد.