رياضة | سر رفض فيريرا استلام مستحقاته من الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر رفض فيريرا استلام مستحقاته من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن سر رفض البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق استلام قيمة راتبه من النادي بعد وضعه في حسابه البنكي من قبل.

وأكد المصدر أن الزمالك وضع مستحقات فيريرا بالجنيه المصري وهو ما قوبل بالرفض من جانب فيريرا الذي تمسك بتقاضيها بالدولار كما هو منصوص في العقد مما دفعه لرفض استلامها.

وكان الفيفا قد أصدر اليوم قرارًا بتغريم نادي الزمالك مبلغ 400 ألف دولار لصالح المدرب البرتغالي.