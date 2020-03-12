انت الان تتابع كورونا في الملاعب: روغاني يُطمئن ورونالدو في حجر صحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وكان نادي السيدة العجوز أكد في بيان سابق أن رونالدو موجود في البرتغال إلى جانب والدته التي تعرضت مؤخرا لجلطة دماغية. وأوضح نادي مدينة تورينو أن "كريستيانو رونالدو لم يتدرب (الأربعاء) ويبقى في ماديرا بانتظار التطورات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية حاليا".

وتعتبر إيطاليا أكثر الدول الأوروبية تأثرا بالفيروس، وفرضت السلطات إجراءات صارمة وصلت مساء الأربعاء إلى حد إغلاق كل المتاجر باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والصيدليات، للحد من تفشي الفيروس. وعلى الصعيد الرياضي، اتخذت السلطات بداية قرارات بإقامة مباريات دون جمهور أو إرجاء أخرى، وصولا إلى وقف كل النشاطات حتى الثالث من نيسان/أبريل المقبل.

ونتيجة إصابة روغاني فيروس "كوفيد-19" الذي أصبح اعتبارا من الأربعاء وباء عالميا بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، قرر إنتر ميلان الأربعاء تعليق "كافة الأنشطة التنافسية حتى إشعار آخر".

وأتى القرار خشية أن تكون العدوى قد انتقلت إلى لاعبي النادي الذي أكد أنه "يتخذ حاليا خطوات لتطبيق كافة الإجراءات اللازمة".

وتطرح نتيجة الفحص الإيجابي لروغاني تعقيدات بشأن إمكان إقامة مباراة يوفنتوس وليون في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية الأسبوع المقبل.

وكان الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) أعلن الأربعاء عدم إقامة مباراتي انتر ميلان مع ضيفه خيتافي الإسباني، وإشبيلية مع ضيفه روما المقررتين الخميس في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بعد قرار إسبانيا بحظر السفر إلى إيطاليا.

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كما يرسم هذا القرار علامة استفهام كبيرة حول إقامة إياب ثمن النهائي بين برشلونة ونابولي في دوري الأبطال الأسبوع المقبل أيضا.

وأشار الاتحاد القاري الخميس إلى أنه سيعقد اجتماعا الثلاثاء المقبل من أجل البحث في مصير مسابقاته وكأس أوروبا للمنتخبات 2020.

وعلقت غالبية الأندية الإيطالية تمارينها حتى الأسبوع المقبل، لكن يوفنتوس واصل استعداداته تحضيرا للقاء ليون في حال بقي على موعده.

ويلزم الإيطاليون منازلهم منذ الثلاثاء بعدما فرض الإغلاق التام في البلد سعيا لوقف انتشار فيروس كورونا المستجدّ الذي أودى بأكثر 800 شخص وسجلت به أكثر من 12 ألف إصابة، بحسب حصيلة صباح الخميس جمعتها وكالة فرانس برس من مصادر رسمية.

وباتت إيطاليا أول بلد يعمم تدابير صارمة بهذا الشكل، سعيا لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد. وأعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الأربعاء إجراء غير مسبوق بإغلاق كل المتاجر باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والصيدليات.

وقال كونتي في خطاب إلى الأمة بثّه التلفزيون "ستُغلق كل المحال باستثناء تلك التي تعنى بالحاجيات الأساسية مثل الصيدليات ومتاجر بيع الأغذية"، مشيرا إلى أن "خدمة التوصيل إلى المنازل ستبقى مسموحة" وأنّ "مفعول هذا الجهد سيظهر في الأيام الـ14 المقبلة".