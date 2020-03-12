شكرا لقرائتكم تأجيل دورى القسم الثانى أسبوعا بسبب سوء الأحوال الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة مسابقات القسم الثاني برئاسة خالد كامل تأجيل مباريات الجولة الـ18 لمدة أسبوع والتي كان مقرراً إنطلاقها الأحد المقبل ، وذلك بسبب ظروف الطقس الذى ضرب أنحاء الجمهورية وتوقف تدريبات الفرق .

أكد خالد كامل لـ " الخليج 365 " أنه تم تأجيل المباريات الخاصة بدورى القسم الثاني لتقام أيام 22 و 23 و 24 مارس الجاري وتم إخطار الأندية بذلك ، وذلك بسبب ظروف الطقس السيئ.

حفلت مباريات الجولة السابعة عشر بالقسم الثانى بالعديد من المفاجآت والإثارة في المجموعات الثلاث حيث نجح البنك الأهلى في المجموعة الأولى بالعودة من جديد للصدارة مناصفة مع بنى سويف بعد فوزه على طهطا بهدفين نظيفين رافعا رصيده إلى 35 نقطة ، بينما وقع أبناء بنى سويف في فخ التعادل الإيجابى بهدف لمثله امام الإعلاميين ، وفى المجموعة الثانية حافظ سيراميكا كليوباترا على حظوظه في الصعود لدورى الأضواء بالرغم من تعادله خارج ملعبه امام الترسانة بهدف لمثله ليرفع رصيده إلى 32 نقطة ، في الوقت الذى واصل فيه الداخلية بقيادة هشام زكريا الضغط على المتصدر بعدما حقق فوزا غاليا على كوكاكولا بهدفين نظيفين ، وفى المجموعة الثالثة اشتعل الصراع بين أربعة أندية بعدما نجح غزل المحلة في إسقاط دمنهور المتصدر بهدف مقابل للاشئ ليقفز للمركز الثانى للمجموعة برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن دمنهور المتصدر .

وفى المجموعة الأولى خسر الألومنيوم أمام بترول أسيوط بهدف مقابل للاشئ ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الثالث ، بينما رفع بترول أسيوط رصيده إلى 24 نقطة ويرتقى للمركز الخامس بالمجموعة .

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كما نجح ديروط في تحقيق الفوز على المنيا بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز قبل الأخير للمجموعة ، بينما تجمد رصيد أبناء المنيا عند 19 نقطة في المركز الثامن ، كما استطاع الفيوم الفوز على سوهاج بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 18 نقطة ، بينما تجمد رصيد أبناء سوهاج عند 22 نقطة ، بينما تعادل شبان قنا وتليفونات بنى سويف إيجابيا بهدف لمثله ليرفع الشبان رصيده إلى 31 نقطة ومازال في المركز الرابع ، بينما رفع تليفونات بنى سويف رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس .

فى المجموعة الثانية فاز النصر خارج ملعبه على الزرقا بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الزرقا عند 9 نقاط وتأكد هبوطه بشكل كبير للقسم الثالث، في الوقت الذى خسر فيه النجوم على ملعبه من المريخ 2-3 في مباراة مثيرة، ليرفع أبناء بورسعيد رصيدهم إلى 18 نقطة واقتربوا كثيرا من الهروب من القاع ، بينما تجمد رصيد النجوم عند 21 نقطة.

كما تعادل القناة مع بتروجت بدون أهداف، و السويس مع جمهورية شبين بنفس النتيجة.

وفى المجموعة الثالثة تعادل دكرنس وفاركو بهدفين لمثليهما ليرتفع رصيد الأول إلى 26 نقطة في المركز السابع ، بينما ارتفع رصيد الثانى إلى 32 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن المحلة ، في الوقت الذى واصل فيه المنصورة سلسلة نتائجهم الجيدة في الدور الثانى وفازوا على بيلا بثلاثية نظيفة رافعين رصيدهم إلى 30 نقطة في المركز الرابع للمسابقة .

في الوقت نفسه استعاد فريق الأوليمبى عافيته في اللقاء الأول لاحمد سارى كمدير فنى للفريق وحقق فوزا غاليا على بلدية المحلة بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 19 نقطة ومازال في المركز التاسع ، بينما تجمد رصيد البلدية إلى 22 نقطة في المركز الثامن ، كما استمر أبوقير للأسمدة بقيادة أحمد الكأس في صحوته منذ قدوم الأخير على رأس القيادة الفنية للفريق ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس للمجموعة بينما تجمد رصيد مالية كفر الزيات عند 5 نقاط .