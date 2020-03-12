شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سبب تأجيل مباراة الأهلى وإنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه النية داخل لجنة المسابقات في اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي الى تأجيل مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامته يوم السبت المقبل.

وينتظر النادي الأهلي حسم مصير مباراة انبي خاصة وأن المواجهة تأتي بعد سقوط الفريق في التعادل بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية بلغت 16 مباراة وهو الأمر الذي يخشاه مسئولي القلعة الحمراء.

كشف السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن الجهاز الفنى واللاعبين أغلقوا تماما صفحة مباراة سموحة التى أقيمت أمس فى الجولة 18 من منافسات الدورى الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابى 1-1.

وأكد فايلر: "لدينا مباراة مهمة للغاية أمام إنبى بعد غدٍ، ومن ثم نتطلع لتحقيق الفوز بها، لاستعادة الانتصارات من جديد".

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وأوضح أن الأهلى استفاد من مباراة سموحة أمس بعدما وضع الجهاز الفنى يده بشكل جيد جدا على كافة الإيجابيات والسلبيات؛ من أجل الاستعداد بشكل جيد للمرحلة المقبلة، مضيفاً: "لدينا العديد من الارتباطات المهمة فى مسابقة الدورى خلال الأيام القادمة، ومن ثم علينا التركيز فى هذا الأمر؛ من أجل استعادة الانتصارات من جديد".

وأنقذ عمرو السولية لاعب الأهلى فريقه من السقوط فى بئر الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم محلياً بعدما سجل هدف التعادل القاتل للمارد الأحمر فى الدقيقة 93 أمام سموحة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، باستاد القاهرة الدولى من منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدورى الممتاز.

وسجل الغينى يوسف ديوب هدف سموحة فى الدقيقة 69، وتعادل عمرو السولية للأهلى من ضربة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفار، وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 49 نقطة ويبقى فى القمة، كما يرتفع رصيد سموحة إلى 25 نقطة ويبقى فى المركز السابع.