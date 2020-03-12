الامارات | ماذا قال مدرب فريق العين عن لاعب الجزيرة "عموري"

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال مدرب فريق العين عن لاعب الجزيرة "عموري" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل أن وجود لاعبين سابقين لفريق العين في صفوف الجزيرة على غرار عمر عبدالرحمن "عموري" لا يجعلهم ينظرون لمواجهة يومس السبت بخصوصية معينة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه يعرف مهارة وبمكانية لاعبي الجزيرة الفردية.

وأكد في المؤتمر الصحافي اليوم أنه لن ينظر إلى لاعب أو لاعبين بقدر ما سيهتم بالفريق كلل، وقال: "نحن العين ونمتلك عناصر ممتازة وهكذا يمكننا أن نحقق هدفنا، وندرك جيداً أن الفوز سيمنح المنافس الفرصة الأخيرة للعودة إلى المنافسة مجدداً وبالنسبة لنا نتطلع إلى صدارة جدول الترتيب".

وأوضح المدرب البرتغالي أن: "العين يعيش أفضل اللحظات ونشعر فعلياً بأن قوتنا تزداد في كل مرحلة من مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم، ونشعر كذلك بأننا نبذل جهداً كبيراً وأتمنى أن تكون الأيام المقبلة كافية لاستشفاء جميع اللاعبين بعد الجهود الكبيرة التي بذلوها في مواجهة الشارقة".

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وتعليقاً على سؤال حول الحلول التي وضعها لمعالجة الأخطاء الدفاعية التي بدت متكررة في مباريات فريقه الماضية، قال: "في اعتقادي المباراة الماضية رافقتها العديد من الأمور الإيجابية أكثر من الأخطاء والتي دائماً ما تحدث في كرة القدم، ونسعى إلى الحد من تكرار الأخطاء خلال الحصص التدريبية، ويتوجب علينا أن نستغل الأجواء الرائعة التي يعيشها الفريق ونعزز من الثقة والحماس ونتحلى بالهدوء المطلوب لتحقيق أهدافنا".

وعن احتفاليته مع لاعبي فريقه بالتأهل إلى النهائي في غرفة تبديل الملابس، قال: "الاحتفال في كرة القدم مهم جداً كونه يعبر عن حالة الفوز بالنسبة لأي فريق، واحتفاليتي دائماً تتحدث عني بكل تأكيد لأنها جزء من شخصيتي، واعتبر نفسي شغوفاً بالاحتفال عندما نحقق النتائج القوية".

وأكمل: "ندخل مباراة يوم السبت وندرك جيداً أننا سنخوض تحدياً جديداً في مسابقة مختلفة عن التي واجهنا فيها الشارقة قبل بضعة أيام ونحن العين سنعمل ونقاتل حتى نحقق هدفنا، ونعيش لحظات مهمة جداً من الموسم ونتحلى بالثقة العالية ولا مجال للتعامل بالثقة الزائدة واحتفالاتنا بالتأهل انتهت يوم أمس الأول وكل التركيز حالياً على مباراتنا القادمة أمام الجزيرة بالدوري".