إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الاتحاد الأووربي لكرة القدم قرر إيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى.

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صحيفة "سبورت" لم تخالف "ماركا" وأكدت أن الاتحاد الأووربي قرر إيقاف دوري الأبطال والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى، نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأشارت إلى أن ما يحدث من إصابات بين الجماهير، والآن اللاعبين مثل دانيلي روجاني مدافع يوفنتوس، بـ فيروس كورونا القاتل، جعل الكل في حالة ذُعر بما قد يحدث.

القرار تم اتخاذه وسيتم الإعلان عنه رسميًا خلال ساعات، ولم يتم تحديد موعد عودة البطولة الأكبر على مستوى الأندية، حتى يتم إيجاد حلًا لـ كورونا.