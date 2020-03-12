شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسميًا.. إيقاف منافسات الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020 أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، إيقاف دوري الدرجة الأولى والثانية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

Advertisements وأفاد الموقع الرسمي للاتحاد الإسباني، أن هذا القرار جاء بسبب ظهور عينة إيجابية لأحد لاعبي السلة بفريق ريال مدريد. وبحسب الاتحاد الرسمي فإن القرار اتخذ بإيقاف جولتين على الأقل للحد من خطورة انتشار فيروس كورونا. وكانت رابطة الدوري الإسباني برئاسة خافيير تيباس أعلنت الثلاثاء الماضي أن الجولتين المقبلتين ببطولة الليجا ستقام خلف الأبواب المغلقة قبل أن يتم تعديل هذا القرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. إيقاف منافسات الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.