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رونالدو يخضع للعزل الصحي في البرتغال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020

خضع النجم البرتغالي لاعب فريق يوفنتوس، للعزل الصحي داخل منزله في جزيرة ماديرا البرتغالية كإجراء وقائي ضد فيروس .

نادي يوفنتوس أعلن مساء أمس الأربعاء عن تعرض مدافعه الشاب دانييل روجاني لإصابة بفيروس كورونا.

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ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رونالدو كان متواجدًا إلى جانب روجاني في غرفة تبديل الملابس يوم الأحد الماضي خلال مباراة إنتر والتي انتهت بفوز "السيدة العجوز" بنتيجة (2-0).

وأضافت الصحيفة أن رونالدو غادر إلى الأراضي البرتغالي من أجل زيارة والدته والتي أصيبت مؤخرًا بسكتة دماغية.

تقارير صحفية بريطانية وتحديدًا "إكسبريس" أكدت في تقرير لها أن رونالدو يرفض العودة إلى يوفنتوس بسبب تفشي فيروس كورونا (طالع التفاصيل).

ويستعد يوفنتوس من أجل مواجهة أولمبيك ليون الفرنسي في إطار منافسات إياب ثمن نهائي في مباراة غير محددة إذا كانت ستقام في موعدها أم ستتأجل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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