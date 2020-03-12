رونالدو يخضع للعزل الصحي في البرتغال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020

خضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس، للعزل الصحي داخل منزله في جزيرة ماديرا البرتغالية كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا.



نادي يوفنتوس أعلن مساء أمس الأربعاء عن تعرض مدافعه الشاب دانييل روجاني لإصابة بفيروس كورونا.

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ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رونالدو كان متواجدًا إلى جانب روجاني في غرفة تبديل الملابس يوم الأحد الماضي خلال مباراة إنتر والتي انتهت بفوز "السيدة العجوز" بنتيجة (2-0).

وأضافت الصحيفة أن رونالدو غادر إلى الأراضي البرتغالي من أجل زيارة والدته والتي أصيبت مؤخرًا بسكتة دماغية.

تقارير صحفية بريطانية وتحديدًا "إكسبريس" أكدت في تقرير لها أن رونالدو يرفض العودة إلى يوفنتوس بسبب تفشي فيروس كورونا (طالع التفاصيل).

ويستعد يوفنتوس من أجل مواجهة أولمبيك ليون الفرنسي في إطار منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في مباراة غير محددة إذا كانت ستقام في موعدها أم ستتأجل.