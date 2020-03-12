رسميًا.. تأجيل مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد بدوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020

أعلن نادي مانشستر سيتي المنافس في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020، عن تأجيل مباراة ريال مدريد في إياب دور الـ16 من المسابقة القارية.



وأكد الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، أنه بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قد تم تأجيل المباراة، بسبب دخول لاعبي ريال مدريد الحجر الصحي لمدة 15 يومًا. (طالع التفاصيل)

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وجاء قرار ريال مدريد بعد ثبوت إصابة أحد لاعبيه في كرة السلة بفيروس كورونا في الساعات الأولى من صباح اليوم، والتأكيد على أن جميع لاعبي كرة القدم والسلة سيخضعون لفحوصات طبية للاطمئنان على سلامتهم.

وأرسل مانشستر سيتي تمنياته لجميع اللاعبين والعاملين في ريال مدريد بالشفاء العاجل.

الجدير بالذكر أن المباراة كانت ستُقام يوم الثلاثاء المُقبل، على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة