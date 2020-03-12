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الحزم يلتقي الفيصلي للابتعاد عن الهبوط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة الرياض يستضيف فريق الحزم اليوم على ملعبه بمحافظة الرس نظيره الفيصلي في ختام الجولة الـ22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم. ويسعى الحزم الذي يحتل المركز الثالث عشر بـ21 نقطة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز للتقدم في سلم الترتيب والابتعاد قليلا عن مراكز الهبوط، وخاصة أنه لم يحقق الفوز في آخر ثلاث مباريات «خسارتين وتعادل»، ويدخل الفيصلي «الخامس» بـ34 نقطة اللقاء لتحقيق فوزه الثالث على التوالي «خسارة وفوزين في آخر 3 لقاءات» والمنافسة بقوة على المركز المؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.



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