فارق الـ6 نقاط مع الهلال يعيد الأمل للنصر ويشعل الديربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام
قلص فريق النصر (45 نقطة) وصيف دوري كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الفارق النقطي بينه وبين المتصدر فريق الهلال (51 نقطة) إلى ست نقاط عقب فوزه العريض على الرائد برباعية، مستثمرا تعثر منافسه ونده التقليدي أمام ضمك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة الـ22 من دوري المحترفين.
وستكون الجماهير الرياضية على موعد مع إثارة مرتقبة الجمعة المقبل في ديربي العاصمة الذي يجمع قطبي الرياض النصر والهلال ضمن الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يطمع النصر في خطف النقاط الثلاث أمام نده التقليدي، وتقليص الفارق لثلاث نقاط بأمل تعثر الهلال فيما تبقى من جولات، بينما يسعى الهلال لتوسيع الفارق من جديد وعدم تكرار سيناريو الموسم الماضي بعد أن فرط في تحقيق اللقب رغم الفارق الكبير بينه وبين منافسه النصر الذي استطاع أن يقلب الموازين ويظفر بكأس الدوري الاستثنائي.
المباريات المتبقية للفريقين:
الهلال:
على ملعبه
- 01 الفتح
- 02 الفيصلي
- 03 الحزم
- 04 الشباب
خارج أرضه
- 01 العدالة
- 02 الأهلي
- 03 الوحدة
النصر:
على ملعبه
- 01 الاتفاق
- 02 الوحدة
- 03 العدالة
- 04 الفيحاء
خارج أرضه
- 01 الاتحاد
- 02 التعاون
- 03 أبها
حسابات حسم الدوري:
الهلال:
- الفوز في جميع المباريات يكفل للهلال حصد بطولة الدوري برصيد 75 نقطة
- تحقيق 7 انتصارات من أصل ثمانية لقاءات
- أي تعثر للمنافس النصر سيضاعف من حظوظ الفريق في خطف كأس الدوري
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