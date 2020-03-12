شكرا لقرائتكم الأهلي يلغي برامج الخميس والجمعة بسبب الأحوال الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأكد الإعلامي إبراهيم المنيسي مقدم برنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة الأهلي الفضائية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن حصول كافة العاملين بالقناة على إجازة بسبب الأحوال الجوية. ويشارك إبراهيم المنيسي في تقديم البرنامج عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي والذي يذاع إسبوعياً كل يومي الإثنين والخميس. وكان مقرراً أن يذاع برنامج ملك وكتابة مساء اليوم عبر البث المباشر للقناة الا أن إدارة النادي رأت إذاعة برامج وتقارير معادة من أوقات سابقة لمواجهة الظروف الحالية.

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