شكرا لقرائتكم كيف يخوض الأهلى مباراة إنبى بدون تدريب واحد بعد سموحة ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ووفقاً لمصدر مطلع داخل النادي الأهلي فإن هناك أزمة حقيقية في خوض الفريق للمباراة خاصة في ظل استمرار الأحوال الجوية بنفس الظروف الحالية غداً.

أضاف المصدر أن الأهلي حصل على راحة اليوم من التدريبات بسبب سوء الأحوال الجوية ونفس الحال غداً اذا استمرت الأوضاع كما هي أو خوض اللاعبين تدريبات بدنية بصالة الألعاب وبالتالي فلن يستطيع الجهاز الفني خوض تدريب فني بين مباراة سموحة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين ومواجهة انبي المقررة بعد غداً وهو الأمر الذي يصعب على متصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز أن يحققه.

وينتظر النادي الأهلي حسم مصير مباراة انبي خاصة وأن المواجهة تأتي بعد سقوط الفريق في التعادل بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية بلغت 16 مباراة وهو الأمر الذي يخشاه مسئولي القلعة الحمراء.

كشف السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن الجهاز الفنى واللاعبين أغلقوا تماما صفحة مباراة سموحة التى أقيمت أمس فى الجولة 18 من منافسات الدورى الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابى 1-1.

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وأكد فايلر: "لدينا مباراة مهمة للغاية أمام إنبى بعد غدٍ، ومن ثم نتطلع لتحقيق الفوز بها، لاستعادة الانتصارات من جديد".

وأوضح أن الأهلى استفاد من مباراة سموحة أمس بعدما وضع الجهاز الفنى يده بشكل جيد جدا على كافة الإيجابيات والسلبيات؛ من أجل الاستعداد بشكل جيد للمرحلة المقبلة، مضيفاً: "لدينا العديد من الارتباطات المهمة فى مسابقة الدورى خلال الأيام القادمة، ومن ثم علينا التركيز فى هذا الأمر؛ من أجل استعادة الانتصارات من جديد".

وأنقذ عمرو السولية لاعب الأهلى فريقه من السقوط فى بئر الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم محلياً بعدما سجل هدف التعادل القاتل للمارد الأحمر فى الدقيقة 93 أمام سموحة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، باستاد القاهرة الدولى من منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدورى الممتاز.

وسجل الغينى يوسف ديوب هدف سموحة فى الدقيقة 69، وتعادل عمرو السولية للأهلى من ضربة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفار، وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 49 نقطة ويبقى فى القمة، كما يرتفع رصيد سموحة إلى 25 نقطة ويبقى فى المركز السابع.