شكرا لقرائتكم بعثة الإسماعيلى تغادر القاهرة متجهة إلى المغرب لمواجهة الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادرت القاهرة منذ قليل ، بعثة النادي الاسماعيلي متوجهة للمغرب لملاقاة الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال والمقرر لها الاحد المقبل علي ستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

واجرى المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى ،المشرف العام على قطاع الكرة اتصالا هاتفيا بالمستشار محمد الكلية رئيس البعثة ، وذلك للأطمئنان على أعضاء الفريق فى ظل سوء الأحواء الجوية التى تعم أرجاء الجمهورية.

وكان الاسماعيلي قد انتصر على ممثل المغرب “الرجاء” بهدف نظيف حيث يحتاج للتأهل للمباراة النهائية ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال تحقيق الفوز أو التعادل بأى نتيجة.

وانهى الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة طارق أبوالليل وأحمد صالح اجراءات سفر البعثة لمدينة كازبلانكا المغربية تحضيرا لملاقاة بطلها الرجاء الاحد المقبل فى إياب دور الـ4 للبطولة العربية.

واستدعى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز 21 لاعبا للسفر إلى المغرب غدا ، تحضيرا للقاء مضيفه الرجاء الأحد المقبل على ملعب محمد الخامس بدون حضور جماهيرى فى إياب دور الــ4 للبطولة العربية.

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القائمة شهدت ضم الثنائى عماد حمدى وعبدالرحمن مجدى بعد اكتمال جاهزيتهم فيما غاب باهر المحمدى وفخر الدين يوسف وأحمد أيمن ومحمد حمدى زكى ووجيه عبدالحكيم وغيرهم لأسباب متنوعة.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى …

حراسة المرمى .. محمد مجدى – محمد فوزى – محمود عبد المنصف

خط الدفاع … محمد مجدى الجمل – محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – أسامة إبراهيم – محمود البدرى.

خط الوسط … محمود دونجا – محمد مخلوف – محمد صادق – همام طارق – أحمد مدبولى – بيكيتى سيلفا – عماد حمدى – عبد الرحمن مجدى – مدحت فقوسة – محمد بيومى.

خط الهجوم … باتريك كادو – شيلونجو – محمد الشامى.