شكرا لقرائتكم تأكيدا لـ"الخليج 365".. رمضان صبحى خارج حسابات فايلر فى مواجهة الأهلى وإنبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج رمضان صبحي جناح النادي الأهلي من حسابات ناديه في مواجهة انبي المقرر إقامتها بعد غد السبت على ستاد القاهرة، والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري العام.

ووفق ما سبق وأشار له "الخليج 365" فقد أكد جهاز الكرة بالأهلي أن رمضان صبحي سيبدأ المشاركة بشكل طبيعي في التدريبات بعد مواجهة انبي على أن يتم تجهيزه للمباريات بعدها والبداية في مباراة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.

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وخضع رمضان صبحى لفحص طبى مؤخراً للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للتواجد مع الفريق فى التدريبات الجماعية بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له الفترة الماضية.

وحرص صبحى على التواجد في مقر النادي واستكمال برنامجه التأهيلي، رغم حصول الفريق على راحة سلبية، وعاني رمضان صبحي من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية قبل ثلاثة اشهر تقريباً وتحديداً في منتصف ديسمبر الماضي خلال أحدى تدريبات الفريق وتلقي برنامج علاجي طوال الفترة الماضية.