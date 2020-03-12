شكرا لقرائتكم الجبلاية تجتمع غدا لتحديد موعد جديد للقاء الأهلى وإنبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد أن اتفق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بشكل مبدئى على تأجيل مباراة الأهلي وإنبي المقرر لها السبت المقبل في الجولة الـ19 للدوري الممتاز بسبب سوء الأحوال الجوية، خرجت بعض الأصوات المطالبة بتأجيل الإعلان عن ذلك للغد.

من المقرر أن يحدد غداً مسئولو اللجنة الخماسية موقف مباراة الأهلي و إنبي بتأجيلها وهو القرار الأقرب وتحديد موعد أخر في ظل توقف تدريبات الفريق اليوم الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويحتل الأهلى المركز الأول في ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة حقق الفوز في 16 لقاء وتعادل في مواجهة أمام سموحة وهى التي كسرت سلسلة السويسرى فايلر الذى كان منطلقا نحو كسر رقم البرتغالى جوزيه الذى حقق 17 انتصار متتاليا مع القلعة الحمراء موسم 2004-2005.

Advertisements

كان النادى الأهلى قد أعلن عبر لسان العميد محمد مرجان المدير التنفيذي اعتذار النادي عن عدم استقبال أعضائه اليوم حرصًا على سلامتهم بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة شديدة وأضاف أن القرار يشمل فروع الأهلي الثلاثة لتأمين سلامة الجميع وسوف يكون هناك تقييم للموقف خلال الساعات القادمة وتابع: "عندما يتوفر المناخ المناسب ولا تكون هناك اية خطورة على الأعضاء سيتم الاعلان عن استقبالهم في الفروع الثلاثة في الوقت الذي يريدونه بما يتفق مع المواعيد الثابتة المقررة من ادارة النادي في السابق".

وتمنى المدير التنفيذى للأهلى، السلامة لكل ابناء الوطن وأن تمر هذه العاصفة على خير وتنعم مصر بالأمن والأمان دائما وكان نادي الزمالك قد أتخذ أيضاً قراراً بعدم استقبال اعضاؤه اليوم الخميس وغداً الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية.