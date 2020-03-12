شكرا لقرائتكم كهربا ينتظر قبلة الحياة في الأهلي ويخشى التجميد الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يمر محمود كهربا لاعب الأهلي بحالة نفسية سيئة منذ قرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة بإيقافه لنهاية الموسم بسبب ما بدر منه في مباراة السوبر المحلي ضد الزمالك والتي خسرها فريقه بركلات الترجيح.

وينتظر كهربا قرار لجنة التظلمات بالجبلاية بشأن تخفيف العقوبات الموقعة عليه لتكون قبلة الحياة للاعب الذي يرغب في العودة للمشاركة رفقة فريقه الجديد والمنضم إليه في يناير الماضي، لاستكمال انطلاقته في الملاعب المصرية.

ويخشى كهربا من إيقاف الطويل في الدوري المحلي، وهو ما يتسبب في تجميد مشاركته في دوري الأبطال، خاصة بعد صعود فريقه للدور نصف النهائي للبطولة ويستعد لمواجهة الوداد المغربي.

وكشف مصدر بالأهلي أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أكثر الداعمين لكهربا من أجل تخطي هذه المرحلة واستعادة ثقته في نفسه، خاصة بعدما حملته بعض الجماهير مسئولية إخفاق السوبر وتحوله للغريم الزمالك.

وأكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا تماما صفحة مباراة سموحة التي أقيمت أمس في الجولة 18 من منافسات الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

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وقال فايلر: "لدينا مباراة مهمة للغاية أمام إنبي بعد غدٍ، ومن ثم نتطلع لتحقيق الفوز بها، لاستعادة الانتصارات من جديد".

واشار إلى أن الأهلي استفاد من مباراة سموحة أمس بعدما وضع الجهاز الفني يده بشكل جيد جدا على كافة الإيجابيات والسلبيات؛ من أجل الاستعداد بشكل جيد للمرحلة المقبلة، مضيفاً : "لدينا العديد من الارتباطات المهمة في مسابقة الدوري خلال الأيام القادمة، ومن ثم علينا التركيز في هذا الأمر؛ من أجل استعادة الانتصارات من جديد"

وأنقذ عمرو السولية لاعب الأهلي فريقه من السقوط في بئر الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم محلياً بعدما سجل هدف التعادل القاتل للمارد الأحمر في الدقيقة 93 أمام سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي من منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل الغينى يوسف ديوب هدف سموحة فى الدقيقة 69، وتعادل عمرو السولية للأهلي من ضربة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفار، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 49 نقطة ويبقي في القمة ، كما يرتفع رصيد سموحة إلى 25 نقطة ويبقي في المركز السابع.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي ،محمد هاني، أحمد فتحي ، أيمن أشرف ورامي ربيعة ، عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد الشيخ، محمد مجدى أفشة ، حسين الشحات ومروان محسن، فيما ضم تشكيل سموحة ، كلاً من: الهاني سليمان، رجب نبيل، يوسف ديوب، ايدي ايمومو، محمد الترهوني، حسام حسن، دريك نيسيامبي، شريف رضا، محمد طلعت، محمد كوفي، أحمد أبو الفتوح.