شكرا لقرائتكم فايلر يطلب تغيير الجهاز الطبي في الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تغيير الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء بسبب كثرة الإصابات التي داهمت اللاعبين في الفترة الأخيرة وكان أخرها رمضان صبحى الذى تأخرت عودته من إصابة الخلفية التي لحقت به في ديسمبر الماضى وسط العديد من علامات الاستفهام.

ويشعر السويسرى بشئ من القلق ناحية مستوى الجهاز الطبي بسبب طول مده غياب المصابين وفشل علاج بعضهم بل وصل الأمر إلى عودتهم للإصابة مره أخري بعد شفائهم مطالبا بضرورة النظر في هذا الأمر الذى يشغل بال المنظومة كلها بما فيها الجماهير.

وتحدث فايلر مع الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى لوضع النقط على الحروف حول هذا الملف الساخن مؤكدا لبيبو أنه في حساباته طبيب سويسرى من الممكن أن يكون له دور مع القلعة الحمراء في الفترة القادمة.

ويحتل الأهلى المركز الأول في ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة حقق الفوز في 16 لقاء وتعادل في مواجهة أمام سموحة وهى التي كسرت سلسلة السويسرى فايلر الذى كان منطلقا نحو كسر رقم البرتغالى جوزيه الذى حقق 17 انتصار متتاليا مع القلعة الحمراء موسم 2004-2005.