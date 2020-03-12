شكرا لقرائتكم الفيصلي يبحث عن مواصلة انطلاقته على حساب الحزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى الفيصلي لمواصلة انطلاقته وإبقاء حظوظه قائمة في الحصول على مركزٍ يؤهله لدوري أبطال آسيا حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الحزم، في ختام المرحلة 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدّم الفيصلي أداءً مميزاً في المرحلتين السابقتين عقب فوزه على مضيفه العدالة وفوزه الصعب في المرحلة الماضية أمام ضيفه النصر وصيف المتصدر.

ويأمل الفيصلي في تحقيق فوزٍ ثالث على التوالي يبقي حظوظه قائمة في الحصول على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

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ويدخل الفيصلي المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 34 نقطة وبفارق ثلاث نقاط فقط عن أهلي جدة الرابع و5 نقاط عن الوحدة صاحب المركز الثالث.

وفي المقابل يتطلع الحزم لاستغلال خسارة اتحاد جدة من الوحدة أمس الأول، حيث إن فوزه سيجعله يتقدم مركزاً والابتعاد بشكل مؤقت عن مناطق الخطر خاصة بعد خسارة ضمك والفتح.

ولم يعرف الحزم طعم الانتصارات في المراحل الثلاث الأخيرة، حيث خسر مباراتين أمام فريقي النصر وضمك وتعادل أمام اتحاد جدة في المرحلة السابقة.

وأمام الحزم فرصة ذهبية للابتعاد عن مناطق الخطر والاقتراب من مناطق الأمان حيث يحتل المركز 13 برصيد 23 نقطة وبفارق الأهداف عن اتحاد جدة صاحب المركز 12 و4 نقاط عن الفيحاء صاحب المركز 11.