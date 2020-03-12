شكرا لقرائتكم العدالة يعود للانتصارات بنقاط الفتح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد العدالة نغمة الانتصارات عقب فوزه الصعب أمام جاره الفتح 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في المرحلة 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح العدالة في تحقيق فوزٍ لم يحدث منذ 174 يوماً حيث كان آخر فوز له على أبها في المرحلة الرابعة في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وأنعش العدالة حظوظه في البقاء بعد أن كان قريباً من العودة لدوري الدرجة الأولى، حيث إن انتصاره قلّص الفارق بينه وبين اتحاد جدة صاحب المركز 12 6 نقاط فقط قبل ختام المسابقة بـ8 مراحل.

في حين فشل الفتح في استغلال تعثر اتحاد جدة والاقتراب من مناطق الأمان، حيث دخل الفريق في وضع حرج للغاية حيث يلزمه الفوز وتعثر اتحاد جدة والحزم إذا ما أراد البقاء.

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وقدّم العدالة أداءً جيداً في الشوط الأول حيث انتظر 6 دقائق فقط حتى تمكن لاعبه عبدالله اليوسف من افتتاح التسجيل عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في شباك الحارس حبيب الوطيان.

وفي الشوط الثاني فرض الفتح سيطرته وكثف بحثه عن هدف التعادل وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه النرويجي غوستاف ويكهايم الذي حول عرضية زميله توفيق بوحيمد بكرة مقصية مميزة إلا أنها وجدت الحارس علي المزيدي الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل الفتح هجومه وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه الهولندي ميتشيل دي فريدي الذي تلقى تمريرة من زميله ويكهايم ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس علي المزيدي الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 83 سنحت للفتح فرصة تسجيل هدف التعادل عقب حصوله على ركلة جزاء ليتقدم لها المغربي مروان سعدان وسددها إلا أنها وجدت الحارس المتألق علي المزيدي الذي أبعدها بصعوبة لتنتهي المباراة بفوز العدالة بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد العدالة إلى 17 نقطة ليبقى في المركز الأخير، في حين بقي الفتح على رصيده السابق 19 نقطة ليبقى في المركز 14.