شكرا لقرائتكم ليستر سيتي يعزل بعض لاعبيه لظهور أعراض كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، يوم الخميس، عن ظهور أعراض فيروس كورونا على عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وقال مدرب ليستر سيتي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد قبل مباراة فريقه أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي "البريمير ليغ" : لدينا بعض اللاعبين الذين ظهرت عليهم أعراض وعلامات الإصابة بفيروس كورونا، ولقدم اتبعنا الإجراءات وقمنا بعزلهم عن الفريق ووضعهم في الحجر الصحي.

وأضاف: إقامة مباريات الدوري الإنجليزي بدون جمهور أمر محزن، لكن صحة الجماهير والجميع أهم من كل هذا.

