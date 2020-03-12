شكرا لقرائتكم يويفا يجتمع بالاتحادات لبحث مستقبل المسابقات الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يوم الخميس، أنه سيعقد اجتماعا مع الاتحادات المحلية البالغ عددها 55 لمناقشة أثر فيروس كورونا على كل المسابقات المحلية والقارية ومنها بطولة أوروبا 2020 للمنتخبات.
وسيعقد الاجتماع عن طريق الفيديو يوم الثلاثاء المقبل وبمشاركة رابطة الأندية الأوروبية والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين.
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