شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يلغى برامج الخميس والجمعة بسبب الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة قناة النادي الأهلي منح كافة العاملين بالقناة إجازة اليوم وغداً بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية. وأكد الإعلامي إبراهيم المنيسي مقدم برنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة الأهلي الفضائية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن حصول كافة العاملين بالقناة على إجازة بسبب الأحوال الجوية. Advertisements ويشارك إبراهيم المنيسي في تقديم البرنامج عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي والذي يذاع يومي الإثنين والخميس. وكان مقرراً أن يذاع برنامج ملك وكتابة مساء اليوم عبر البث المباشر للقناة الا أن إدارة النادي رأت إذاعة برامج وتقارير معادة من أوقات سابقة لمواجهة الظروف الحالية.

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