شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتابع تأثير الأحوال الجوية على المنشآت الشبابية بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة وبالتواصل مع المسئولين بالمحافظات، مدى تأثير سوء الأحوال الجوية على جميع المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظات الجمهورية.

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يذكر أن وزير الشباب والرياضة شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الشبابية والرياضية لمواجهة ظروف الأحوال الجوية، والالتزام بكافة التدابير داخل المنشآت الشبابية والرياضية في ضوء مواجهة ظروف الأحوال الجوية السيئة التى تشهدها البلاد .

مشيرا الى ضرورة المتابعة على مدار اليوم مع مديريات الشباب والرياضة للتعرف على أحوال مراكز الشباب والأندية، وسرعة التدخل لحل أي مشاكل قد تطرأ.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى قد اصدر قرارا امس بمنح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر نظرا لظروف الطقس السيئ اليوم الخميس .