شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى خارج حسابات الأهلى أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج رمضان صبحي جناح النادي الأهلي من حسابات ناديه في مواجهة إنبي المقرر إقامتها بعد غد السبت على ستاد القاهرة، والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري العام.

وأكد جهاز الكرة بالأهلي أن رمضان صبحي سيبدأ المشاركة بشكل طبيعي في التدريبات بعد مواجهة إنبي على أن يتم تجهيزه للمباريات بعدها والبداية في مباراة الإنتاج الحربي المقرر اقامتها يوم الأربعاء المقبل.

وخضع رمضان صبحى لفحص طبى مؤخراً للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للتواجد مع الفريق فى التدريبات الجماعية بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له الفترة الماضية.

وحرص صبحى على التواجد في مقر النادي واستكمال برنامجه التأهيلي، رغم حصول الفريق على راحة سلبية، وعاني رمضان صبحي من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية قبل ثلاثة اشهر تقريباً وتحديداً في منتصف ديسمبر الماضي خلال أحدى تدريبات الفريق وتلقي برنامج علاجي طوال الفترة الماضية.