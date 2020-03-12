شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الطائرة الشاطئية يتأهلن للمرحلة النهائية المؤهلة لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ ، و يأتي ذلك بعد حصد سيدات الفراعنة المركز الأول فى المرحلة الثانية بالتصفيات التى اختتمت فى أوغندا بالفوز على صاحب الأرض و الجمهور 2/0 .

و تشارك مصر بمنتخب مكون من فريقين و هما دعاء الغباشي مع فريدة العسقلانى و ندى حمدى مع رندا رضوان و ويقود المنتخب فنيًا المدير الفني للكرة الطائرة الشاطئية أحمد عطا.

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اخفق منتخب سيدات ورجال الكرة الطائرة آل ان دور فى التصفيات و فشلا مؤخرا فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو سواء فى التصفيات التى استضافتها مصر على صعيد الرجال أو السيدات التى أقيمت فى الكاميرون .

كشف أحمد عبد الدايم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الطائرة عن قرار تأجيل مسابقات الاتحاد على مدار ٣ أيام خميس وجمعة و سبت بسبب سوء الأحوال الجوية على أن تحدد لجنة المسابقات ستحدد موعد جديد للمؤجلات اليومين المقبلين ،وبهذا القرار تم تأجيل الجولة السادسة بدورى الرجال و التى كان مقرر لها الجمعة المقبلة بلقاءات بين كل من الزمالك مع طلائع الجيش وسموحة مع الأهلى وهليوبوليس مع الاتحاد اسكندرى وسبورتنج مع بتروجت والقناة مع الشمس وطنطا مع الطيران ، بينما تقام يوم الإثنين 16 مارس مواجهتين مؤجلتين أيضا للقطبين حيث يلتقى الزمالك مع الشمس والأهلى مع الطيران قبل أن تقام الجولة السابعة يوم 20 مارس بلقاءات بين كل من طلائع الجيش مع الطيران والشمس مع طنطا و بتروجت مع القناة والاتحاد السكندرى مع سبورتنج والأهلى مع هليوبوليس والزمالك مع سموحة.

وشهدت الجولة الخامسة بدورى رجال الكرة الطائرة التي أقيمت الجمعة الماضية فوز كل من طلائع الجيش على القناة بنتيجة 3/0 وهليوبوليس على الطيران بنتيجة 3/0 وسموحة على الشمس بنتيجة3/1 والزمالك على بتروجت بنتيجة 3/0 والأهلى على الاتحاد السكندري بنتيجة 3/0.