خاص.. اتحاد الكرة يدرس تأجيل مباراة إنبي والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أكد مصدر باتحاد الكرة، أنه في حالة استمرار الطقس السيء سيتم تأجيل لقاء الأهلي وإنبي المقرر يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الـ15 لمسابقة الدوري.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن نادي إنبي طلب بالفعل من مسؤولي اتحاد الكرة تأجيل اللقاء.
وأكد نادي إنبي أنه لن يستطيع خوض تدريب يومي الخميس والجمعة استعدادا للمباراة، بسبب حالة الطقس، وبالتالي من الصعب خوض اللقاء يوم السبت.
وكشف المصدر أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة تدرس الموقف لتتخذ قرار بشأن إقامة المباراة من عدمها.
وكانت لجنة المسابقات قررت تأجيل 4 مباريات ضمن الجولة الـ18، كان مقرر إقامتهم اليوم الخميس، بسبب سوء حالة الطقس، وهم الاتحاد السكندري والزمالك، ونادي مصر والإنتاج الحربي، ومواجهة المقاصة أمام أسوان، وحرس الحدود مع المصري.
وتعادل الأهلي في مباراته الأخيرة أمام سموحة بهدف لكل فريق، فيما خسر إنبي أمام بيراميدز بهدف نظيف.
ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 49 فيما يحتل إنبي المركز السابع برصيد 25 نقط
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