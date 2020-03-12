الإصابة تبعد بيريرا عن ليستر حتى نهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ): سيغيب ريكاردو بيريرا لاعب فريق ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم لبقية الموسم بسبب تعرضه للإصابة في الركبة. وأصيب بيريرا /26 عامًا/ خلال لقاء فريقه مع أستون فيلا يوم الاثنين الماضي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. Advertisements وقال بريندان رودجرز مدير ليستر "إنها ضربة لنا. آمل أن نتمكن من إعادته إلينا قبل انطلاق فترة الاستعداد للموسم القادم". من ناحية أخرى، سيغيب لاعب الوسط جيمس ماديسون لمدة أسبوعين بسبب إصابة في الساق. ومن المقرر أن يحل ليستر ضيفا على واتفورد (المتعثر) بعد غد السبت في المرحلة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي، حال استمرار المسابقة وعدم توقف مبارياتها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

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