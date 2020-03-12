رسميًا.. إيقاف دوري كرة القدم الأمريكي لمدة شهر بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ معتز عمرو:

أعلن مسئولو الدوري الأمريكي لكرة القدم إيقاف المسابقة مؤقتا، كإجراءًا وقائيًا خوفًا من انتشار فيروس كورونا.

وأصدر الموقع الرسمي لدوري كرة القدم الأمريكي بيانا، أشار فيه أنه تم تعليق مباريات المنافسة لمدة 30 يوما بالاتفاق مع الأندية، للحد من تفشي فيروس كورونا.

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وقال دون جاربر، مفوض الدوري الأمريكي لكرة القدم في تصريحات رسمية:" اتحدت أنديتنا اليوم في اتخاذ قرار تعليق موسمنا مؤقتًا، بناءًا على مشورة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ووكالة الصحة العامة الكندية، وغيرها من سلطات الصحة العامة ".

وجاء في البيان أنه سيتم لاحقا وضع خططا من أجل تحديد كيفية استئناف مسابقة الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وكذلك أعلنت رابطة دوري المحترفين لكرة السلة الأمريكية "NBA " عن إيقاف المسابقة يوم الأربعاء الماضي ،بسبب إصابة رودي جوبير لاعب نادي يوتاه جاز بفيروس كورونا.