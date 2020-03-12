رسميًا.. تأجيل مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ هادي المدني:

أعلن نادي مانشستر سيتي الانجليزي بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أخطرهم بقراره تأجيل مواجهة ريال مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي أن قرار التأجيل للمباراة المقررة الثلاثاء المقبل أتى في ظل دخول فريق ريال مدريد للعزل الصحي لمدة 15 يومًا، بعدما تأكد أن أحد لاعبي فريق كرة السلة بالنادي مصاب بفيروس كورونا.

وانتصر مانشستر سيتي على ريال مدريد خارج الأرض في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، وكان من المقرر إقامة لقاء العودة الثلاثاء المقبل على ستاد الاتحاد.

وأعلن الاتحاد الإسباني في وقت سابق من اليوم الخميس إيقاف بطولة الدوري الإسباني لجولتين على الأقل كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.