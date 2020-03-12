ديلي ميل: رونالدو يخضع للعزل الصحي في البرتغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

خضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس، للعزل الصحي داخل منزله في جزيرة ماديرا البرتغالية كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا.

نادي يوفنتوس أعلن مساء أمس الأربعاء عن تعرض مدافعه الشاب دانييل روجاني لإصابة بفيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رونالدو كان متواجدًا إلى جانب روجاني في غرفة تبديل الملابس يوم الأحد الماضي خلال مباراة إنتر والتي انتهت بفوز "السيدة العجوز" بنتيجة (2-0).

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وأضافت الصحيفة أن رونالدو غادر إلى الأراضي البرتغالي من أجل زيارة والدته والتي أصيبت مؤخرًا بسكتة دماغية.

تقارير صحفية بريطانية وتحديدًا "إكسبريس" أكدت في تقرير لها أن رونالدو يرفض العودة إلى يوفنتوس بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويستعد يوفنتوس من أجل مواجهة أولمبيك ليون الفرنسي في إطار منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في مباراة غير محددة إذا كانت ستقام في موعدها أم ستتأجل.

الاتحاد الأوروبي "يويفا" كان أصدر بيانًا في الساعات القليلة المقبلة ليعلن من خلاله عن عقد اجتماعًا طارئًا يوم الثلاثاء المقبل من أجل حسم موقف المسابقات الأوروبية سواء كانت بطولة دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي "يوربا ليج".