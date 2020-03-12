رسميًا.. تعليق الدوري الهولندي بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ معتز عمر:

اتخذت السلطات الهولندية قرارًا بتعليق المسابقات الكروية المحلية حتى نهاية مارس الحالي، بسبب انتشار فيروس كورونا في القارة الأوروبية مؤخرًا.

وأفادت رابطة الدوري الهولندي عبر موقعها الرسمي، أن كافة مباريات الدوري الهولندي الممتاز ودوري الدرجة الأولى سيتم تأجيلها حتى يوم 31 مارس، بناءًا على الاجراءات الاحترازية التي تم الاتفاق عليها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وانضم تعليق النشاط الكروري بهولندا إلى سلسلة تأجيلات المسابقات الكروية بالدول الأوروبية، والتي اتبعتها إيطاليا وأسبانيا في وقت سابق.

كذلك دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لعقد اجتماعًا طارئًا مع الاتحادات الأعضاء لمناقشة مصير الكرة الأوروبية، ومستقبل المسابقات المحلية والقارية، وأيضًا مسابقة يورو 2020 التي ستقام في الصيف القدم.