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سامبدوريا يعلن إصابة لاعبه بالكورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي، اليوم الخميس، أن لاعب الفريق مانولو جابياديني تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

النادي الإيطالي أكد أن جابياديني أثبت تعرضه لإصابة بفيروس كورونا ليصبح ثاني لاعب في يتعرض لهذا الفيروس.

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وبحسب ما جاء من بيان والذي نشر عبر الموقع الرسمي للنادي الإيطالي :"جابياديني لديه حمى طفيفة، لكنه في حالة جيدة، هو يقوم بتفعيل جميع اجراءات العزل المنصوص عليها".

صاحب الـ28 عامًا شارك مع سامبدوريا في 23 مباراة رسمية خلال هذا الموسم سجل سبعة أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين.

جدير بالذكر أن نادي يوفنتوس الإيطالي أعلن في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء تعرض لاعب الفريق ومدافعه دانيلي روجاني لإصابة بفيروس كورونا.

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