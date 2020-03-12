ياسر عبد الرؤوف يشيد بجهود "الإسكان" في متابعة تطورات الطقس

أشاد ياسر عبد الرؤوف عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة، بجهود د.عاصم الجزار وزير الإسكان في متابعة تطورات أحوال الطقس اليوم الخميس.

وقال عبد الرؤوف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":

فى الوقت اللى احنا قاعدين فيه البيت تحت البطانيه وبعضنا عمال يتريق ويشير صور سلبيه هناك رجال بتشتغل وبتتبهدل علشان احنا نستريح منها هذا النموذج د/ عاصم الجزار وزير بدرجه مواطن ده مثال والامثله كتيييير فتحيه لكم جميعا وتحيه خاصه لصديقى اللى دائما بتشرف به عاصم الجزار الدكتور ابن البلد.

بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":فى الوقت اللى احنا قاعدين فيه البيت تحت البطانيه وبعضنا عمال يتريق ويشير صور سلبيه هناك رجال بتشتغل وبتتبهدل علشان احنا نستريح منها هذا النموذج د/ عاصم الجزار وزير بدرجه مواطن ده مثال والامثله كتيييير فتحيه لكم جميعا وتحيه خاصه لصديقى اللى دائما بتشرف به عاصم الجزار الدكتور ابن البلد.

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