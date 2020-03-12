رسمياً .. تأجيل مواجهة مانشستر سيتي وريـال مدريد في أبطال أوروبا بسبب كورونا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الخميس عبر بيان رسمي تأجيل مباراته المقبلة بدوري أبطال أوروبا أمام ريـال مدريد في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء ذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، ودخول لاعبي ريـال مدريد جميعاً الحجر الصحي لإجراء فحوصات دقيقة.

وأضاف النادي الإنجليزي في بيانه أن قرار التأجيل جاء بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عقب إصابة لاعب كرة السلة بالفريق الإسباني بكورونا وتعليق النادي أنشطته

كانت المباراة من المقرر إنطلاقها الثلاثاء المقبل في إنجلترا، بعد تحقيق الفريق الإنجليزي الفوز ذهاباً بثنائية لهدف في معقل ريـال مدريد "السنتياجو برنابيو". الأوروبي لكرة القدم، عقب إصابة لاعب كرة السلة بالفريق الإسباني بكورونا وتعليق النادي أنشطته الرياضية كانت المباراة من المقرر إنطلاقها الثلاثاء المقبل في إنجلترا، بعد تحقيق الفريق الإنجليزي الفوز ذهاباً بثنائية لهدف في معقل ريـال مدريد "السنتياجو برنابيو".

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