صور.. بعثة الإسماعيلي بمطار القاهرة للمغادرة إلى المغرب

وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مطار القاهرة منذ لحظات ، تمهيدا لاستقلال الطائرة المتوجهة إلى المغرب بعد ساعات قليلة.
الفريق وصل وسط هطول أمطار غزيرة تعم ارجاء الجمهورية مصاحبة لعاصفة رملية.
ويستعد الفريق لملاقاة الرجاء البيضاوى المغربى الأحد المقبل ، فى إطار منافسات
وكان الفريق قد فاز على بطل المغرب بهدف دون رد فى لقاء الذهاب.
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