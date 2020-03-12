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صور.. بعثة الإسماعيلي بمطار القاهرة للمغادرة إلى المغرب

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وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مطار القاهرة منذ لحظات ، تمهيدا لاستقلال الطائرة المتوجهة إلى المغرب بعد ساعات قليلة.
الفريق وصل وسط هطول أمطار غزيرة تعم ارجاء الجمهورية مصاحبة لعاصفة رملية.
ويستعد الفريق لملاقاة الرجاء البيضاوى المغربى الأحد المقبل ، فى إطار منافسات

جولة الإياب من الدور قبل النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال " البطولة العربية ".
وكان الفريق قد فاز على بطل المغرب بهدف دون رد فى لقاء الذهاب.




 
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