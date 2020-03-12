صور.. بعثة الإسماعيلي بمطار القاهرة للمغادرة إلى المغرب

وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مطار القاهرة منذ لحظات ، تمهيدا لاستقلال الطائرة المتوجهة إلى المغرب بعد ساعات قليلة.

الفريق وصل وسط هطول أمطار غزيرة تعم ارجاء الجمهورية مصاحبة لعاصفة رملية.

ويستعد الفريق لملاقاة الرجاء البيضاوى المغربى الأحد المقبل ، فى إطار منافسات

جولة الإياب من الدور قبل النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال " البطولة العربية ".وكان الفريق قد فاز على بطل المغرب بهدف دون رد فى لقاء الذهاب.